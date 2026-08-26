Weer ruiten van auto's ingeslagen in parkeergarage: ‘Wat moeten we nu?’

“Als de politie je belt, schrik je natuurlijk, maar nu zijn we vooral boos”, zegt mevrouw Van Poppel, terwijl ze woensdagochtend tussen de glasscherven naast haar auto staat. Voor de tweede keer in een week tijd zijn in de Zwijsengarage in Tilburg meerdere autoruiten ingeslagen, ook de auto van het echtpaar Van Poppel moest het ontgelden. Dat terwijl zij, net als veel andere buurtbewoners, geen andere mogelijkheid hebben om hun auto te parkeren.

Na het telefoontje van de politie is het echtpaar woensdagochtend meteen naar de parkeergarage gegaan. De politie denkt dat de ruiten kapot zijn geslagen tussen halfdrie en drie uur 's nachts. “Het is weer raak, alleen op deze verdieping zijn er al vier ruiten ingeslagen”, vertelt mevrouw Van Poppel. En daar blijft het niet bij, want op drie van de vijf verdiepingen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag ruiten van meerdere auto's ingeslagen. In totaal zijn ruim twintig auto’s vernield. In sommige gevallen zijn ook spullen uit de voertuigen gestolen, laat de politie weten. Voor het Tilburgse echtpaar Van Poppel is het een hard gelag, want na de inbraken afgelopen weekend belden ze al met de gemeente. “Maar die zeiden dat ze niks konden doen”, vertelt zij. Haar man vult aan: “Wat moeten we nu doen? Ik weet het niet. Ik ga ook niet de hele nacht bij die garage liggen om te kijken of er wordt ingebroken in mijn auto.”

Ze snappen niet waarom juist hun auto het moest ontgelden: “Er is helemaal niets weg en er lag ook niks waardevols in. Dat doen we nooit.”

“Ze laten ons letterlijk in de kou staan.”

Het echtpaar Van Poppel is al best op leeftijd, 79 en 81 zijn ze, en ze wonen aan het Clarissenhof, recht tegenover de Zwijsengarage. “We kunnen hem niet voor de deur parkeren, want dan krijgen we een boete”, vertelt meneer Van Poppel. Dat geldt voor meer bewoners van de Spoorzone. Lang niet iedereen heeft een parkeerplaats voor de deur of aan straat: parkeren in de Zwijsengarage is dan de enige mogelijkheid. En dat is niet goedkoop. “Wij betalen 68 euro per maand”, vertelt mevrouw Van Poppel. “Dan verwacht ik dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat het veilig is.”

Het raam werd in de nacht van dinsdag op woensdag ingetikt (foto: Pieter Soethout).

Later vandaag kan het stel bij een garage terecht voor een tijdelijk raam. Dat ze hier nu samen de rotzooi moeten opruimen, zit hen ook niet lekker. “De politie of de gemeente had ons hier moeten opvangen, maar er is helemaal niemand. Ze laten ons letterlijk in de kou staan.” Met een nieuw, tijdelijk raam is de de onveilige situatie in de parkeergarage natuurlijk nog niet opgelost. “Ik hoop dat er overal camera’s komen te hangen en er zou de hele nacht beveiliging moeten zitten.” De politie roept getuigen op zich te melden. Ook mensen die hun auto in de parkeergarage hadden staan en beelden hebben, bijvoorbeeld via een dashcam, worden gevraagd zich te melden. De gemeente Tilburg is om een reactie gevraagd, maar heeft die nog niet gegeven.