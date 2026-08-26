Joep van der Sluijs sluit aan bij Helmond Sport

Helmond Sport heeft de selectie versterkt met Joep van der Sluijs. De 24-jarige middenvelder tekent een contract voor één seizoen en sluit per direct aan bij de ploeg. Met zijn ervaring in de Keuken Kampioen Divisie en veelzijdigheid biedt hij nieuwe mogelijkheden voor de technische staf. Van der Sluijs speelde eerder onder meer bij N.E.C., TOP Oss en FC Dordrecht.

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Joep van der Sluijs, een aanvallende middenvelder uit Druten, heeft een contract getekend bij Helmond Sport. Hij is linksbenig en kan zowel centraal achter de spits als op de flanken worden ingezet. Zijn komst biedt de ploeg van trainer Frédéric Frans meer aanvallende opties.

Van der Sluijs begon zijn carrière bij DIO ’30 in Druten en stroomde in 2018 door naar de jeugdopleiding van N.E.C. Twee jaar later maakte hij zijn debuut in het eerste elftal, waar hij drie seizoenen speelde. In het seizoen 2020/2021 kwam hij twintig keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie en scoorde hij twee keer.

Ervaring bij verschillende clubs

Tijdens zijn laatste contractjaar bij N.E.C. werd Van der Sluijs verhuurd aan TOP Oss om meer ervaring op te doen. Later speelde hij bij Feyenoord Onder 21 en FC Dordrecht. Bij FC Dordrecht kwam hij tot vijftig wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde en vier assists gaf.

De aanvallende kwaliteiten en ervaring van Van der Sluijs maken hem een waardevolle aanwinst voor Helmond Sport. Met ruim tachtig wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie kent hij de competitie goed. Hij begint nu aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière bij de club.

Van der Sluijs is blij met zijn overstap naar Helmond Sport. Hij ziet het als een mooie uitdaging en kijkt ernaar uit om belangrijk te zijn voor het team. Zijn komst vergroot de mogelijkheden voor de technische staf van Helmond Sport.