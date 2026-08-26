Hoorzitting bezwarencommissie in Almkerk op 31 augustus

Op maandag 31 augustus behandelt de bezwarencommissie in Almkerk drie bezwaarschriften. Deze openbare hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis aan de Sportlaan 170. Belangstellenden kunnen zonder aanmelding komen luisteren.

Gevonden voor jou

De hoorzitting begint om vier uur ’s middags en wordt georganiseerd door de gemeente Altena. De bezwarencommissie buigt zich die dag over drie verschillende bezwaarschriften, ingediend door inwoners van de gemeente.

Het eerste bezwaar betreft een omgevingsvergunning voor de herbouw van een recreatiewoning. Deze woning staat op de locatie Veense Put 157 in Veen. Dit wordt vanaf vier uur besproken.

Drie onderwerpen op de agenda

Om kwart voor vijf behandelt de commissie een bezwaar tegen de uitbreiding van een woning en de bouw van een bijgebouw. Deze vergunning is verleend voor de locatie Bladriet 26 in Werkendam.

Het laatste bezwaar wordt om half zes behandeld. Het gaat om een verkeersbesluit waarbij twee parkeerplaatsen aan de Donksewaard in Wijk en Aalburg zijn aangewezen als laadplaatsen voor elektrische voertuigen. Deze parkeerplaatsen bevinden zich ter hoogte van huisnummer 11.

De hoorzitting is openbaar en vrij toegankelijk. Wel kan het voorkomen dat een zitting op het laatste moment wordt afgelast. Als je zeker wilt weten dat de bijeenkomst doorgaat, kun je op de dag zelf contact opnemen met het secretariaat van de bezwarencommissie via telefoonnummer 0183 - 51 61 00.