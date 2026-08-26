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Omgekomen bewoner zorginstelling: verpleger Jelle D. langer vast

Vandaag om 12:34
Jelle D. en de locatie van Joris Zorg (foto's: Omroep Brabant).
Jelle D. en de locatie van Joris Zorg (foto's: Omroep Brabant).

Jelle D., de 26-jarige verpleger die zondagochtend thuis is opgepakt in verband met de dood van een hoogbejaarde bewoner van Joris Zorg in Oirschot, blijft twee weken langer vastzitten. Het voorarrest van D. is woensdag verlengd door de rechter-commissaris in Den Bosch.

Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De overleden bewoner werd vrijdagavond gevonden in het zorgcentrum. De politie ging al snel uit van een niet-natuurlijke dood en startte een onderzoek. D. werd zondagochtend thuis in Oirschot aangehouden, nadat een arrestatieteam hem van zijn bed lichtte. 

Onderzoek loopt
De politie liet maandagmiddag weten dat een 26-jarige man uit Oirschot vastzit en wordt gehoord "over zijn mogelijke betrokkenheid" bij de dood van de hoogbejaarde bewoner. 

Later meldde De Telegraaf dat de verdachte de 26-jarige Jelle D. uit Oirschot is. D. liet in september 2024 weten dat hij ook video's ging maken voor Joris Zorg. Hij studeerde in 2022 af als filmacteur en regisseur.

D. is tegenwoordig vooral bekend van zijn deelname aan het SBS-programma De Bondgenoten. 

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