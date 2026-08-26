Verpleger Jelle D. ook verdacht van dood tweede bewoner Joris Zorg

Jelle D., de 26-jarige verpleger die zondagochtend thuis is opgepakt voor de dood van een hoogbejaarde bewoner van Joris Zorg in Oirschot, wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van een tweede bewoner. Het gaat om twee hoogbejaarde mannen. Het voorarrest van D. is woensdag met twee weken verlengd door de rechter-commissaris in Den Bosch.

"In het onderzoek is ook een tweede sterfgeval naar voren gekomen, waarmee de verdachte in verband wordt gebracht. Dit betreft eveneens een hoogbejaarde man", meldt het OM. De nabestaanden zijn door de politie op de hoogte gesteld.

De 'eerste' overleden bewoner werd vrijdagavond gevonden in het zorgcentrum. De politie ging al snel uit van een niet-natuurlijke dood en startte daarom het onderzoek. D. werd zondagochtend thuis in Oirschot aangehouden, nadat een arrestatieteam hem van zijn bed lichtte.

Onderzoek loopt

De politie liet maandagmiddag nog enkel weten dat een 26-jarige man uit Oirschot vastzit en wordt gehoord "over zijn mogelijke betrokkenheid" bij de dood van de hoogbejaarde bewoner.

Later meldde De Telegraaf dat de verdachte het 26-jarige tv-gezicht Jelle D. uit Oirschot is. Hij studeerde in 2022 af als filmacteur en regisseur. D. liet in september 2024 weten dat hij ook video's ging maken voor Joris Zorg.

D. is tegenwoordig vooral bekend van zijn deelname aan het SBS-programma De Bondgenoten.