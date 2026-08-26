Subsidie aanvragen voor jaarthema Heusden 2027

Verenigingen en stichtingen kunnen tot 1 oktober subsidie aanvragen voor activiteiten rond het jaarthema '30 jaar gemeente Heusden'.

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Het jaarthema voor 2027 in de gemeente Heusden staat in het teken van het dertigjarig bestaan van de gemeente. Lokale verenigingen, stichtingen en informele groepen krijgen de kans om subsidie aan te vragen voor activiteiten of evenementen die hierop aansluiten.

De aanvraagperiode loopt tot en met 1 oktober 2026. Voor geïnteresseerden is het belangrijk om te zorgen dat hun plannen voldoen aan de voorwaarden die gelden voor een subsidieaanvraag.

Activiteiten rond jubileum

Het jaarthema biedt ruimte voor initiatieven die de geschiedenis, identiteit en gemeenschap van Heusden in de schijnwerpers zetten. Het kan gaan om uiteenlopende projecten, van culturele evenementen tot educatieve activiteiten, zolang deze een duidelijke link hebben met het jubileum.