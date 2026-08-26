Heusden stelt 800.000 euro voor startersleningen beschikbaar

Het college van Heusden wil 800.000 euro investeren om door te gaan met startersleningen. Het voorstel wordt op 22 september besproken door de gemeenteraad.

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Het college van Heusden wil dat er opnieuw 800.000 euro beschikbaar komt voor startersleningen. Met deze lening krijgen mensen die hun eerste woning kopen meer ruimte voor een hypotheek. Dit moet jonge kopers en starters helpen om makkelijker een woning te bemachtigen.

De starterslening is een onderdeel van de woonzorgvisie van de gemeente. Hiermee wil Heusden meer kansen creëren voor jongeren en starters op de woningmarkt. Het college ziet de lening als een belangrijk instrument om deze groep te ondersteunen.

Besluit in september

De gemeenteraad van Heusden bespreekt het voorstel op 22 september 2026. Als het plan wordt goedgekeurd, kan het geld opnieuw ingezet worden voor woningkopers die daar behoefte aan hebben.

Meer informatie over het voorstel is te vinden in de openbare besluitenlijst van 18 augustus. De details over de starterslening zelf staan op de website van de gemeente Heusden.