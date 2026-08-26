Open Monumentendagen: gratis toegang tot 100 Brabantse locaties

Op 12 en 13 september openen meer dan 100 monumenten in vier Brabantse gemeenten gratis hun deuren tijdens de Open Monumentendagen. Het thema dit jaar is 'Veerkrachtig erfgoed'.

Gevonden voor jou

In de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch, Vught en Sint-Michielsgestel krijgen bezoekers de kans om bijzondere plekken te ontdekken die normaal niet toegankelijk zijn. Tijdens deze dagen worden niet alleen deuren geopend, maar zijn er ook extra activiteiten zoals tentoonstellingen, rondleidingen, fietsroutes en wandelingen.

Het thema van dit jaar is 'Veerkrachtig erfgoed', een verwijzing naar de veerkracht van historische gebouwen en plekken in tijden van onzekerheid. Naast het bezichtigen van de monumenten kunnen bezoekers genieten van muziekuitvoeringen en andere culturele activiteiten.

Bossche binnenstad op zaterdag

Op zaterdag 12 september staan de monumenten in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch centraal. Op zondag 13 september verschuift de focus naar monumenten in Heusden, Sint-Michielsgestel, Vught en het Bossche buitengebied.

Voor een overzicht van de deelnemende locaties, het programma en een plattegrond kun je terecht op de officiële website van de Open Monumentendagen.