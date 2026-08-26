Werkzaamheden aan Tuinbouwweg in Heusden starten maandag

Maandag begint de gemeente Heusden met werkzaamheden aan het oostelijke deel van de Tuinbouwweg. Het gaat om het stuk tussen de Abt van Engelenlaan en de Voordijk. De route wordt verkeersveiliger gemaakt en krijgt een vrijliggend fietspad. De aanpak gebeurt in fases.

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De eerste fase van de werkzaamheden start op maandag 31 augustus. Dit deel richt zich op het verbreden van de Tuinbouwweg tussen de Abt van Engelenlaan en de Priemsteeg. Daarnaast wordt een deel van het fietspad aangelegd tussen de Priemsteeg en het Geerpark.

Om het fietspad aan te kunnen leggen, wordt een stukje van de waterberging in het Geerpark gedempt. De gemeente compenseert dit door elders langs de waterslinger in het Geerpark nieuwe waterberging te creëren. Zo blijft de waterhuishouding intact.

De Tuinbouwweg is een belangrijke fietsroute in Heusden. Eerder werd al het vrijliggende fietspad tussen de d’Oultremontweg en de Tuinbouwweg aangelegd. Dat project kreeg veel positieve reacties van gebruikers.

De werkzaamheden aan het oostelijke deel van de Tuinbouwweg worden gefaseerd uitgevoerd. Meer informatie over het project is te vinden via de website van de gemeente Heusden.