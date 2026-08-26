Ouderavond over communicatie tussen ouders en kinderen

In Drunen organiseert Bijeen Heusden op dinsdag 15 september een gratis ouderavond voor ouders met kinderen van 8 tot 13 jaar. Theatergroep PlayBack speelt herkenbare scènes over ouder-kind communicatie en biedt praktische tips.

Gevonden voor jou

Bijeen Heusden zet zich in om ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Tijdens de ouderavond in Cultureel Centrum De Voorste Venne in Drunen komen diverse onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar.

Theatergroep PlayBack brengt herkenbare situaties tussen ouders en kinderen op het podium. De scènes zijn bedoeld om ouders te inspireren en hen te helpen bij het verbeteren van de communicatie met hun kinderen. Na afloop krijgen deelnemers praktische tips en ideeën om mee aan de slag te gaan.

Praktische informatie

De bijeenkomst start om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. Aanmelden is nodig en kan via de website van Bijeen Heusden. Naast deze avond organiseert Bijeen Heusden ook andere activiteiten, zoals de Ouder Meet-Up ‘Gezond met je scherm’ op maandag 7 september.

De ouderavond is een samenwerking tussen verschillende partners en richt zich op ouders, professionals en andere geïnteresseerden die meer willen leren over het begeleiden van kinderen naar een zelfverzekerde toekomst.