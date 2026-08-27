Ratten verlaten natuur door droogte: 'Ze zoeken water bij mensen'

Een Tilburgse wijk kampt met rattenoverlast, en ook in een verpleeghuis in Eindhoven duiken de knaagdieren op. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) ziet in grote lijnen een stijging in het aantal meldingen. Een mogelijke verklaring: door de droogte trekken ratten weg van hun vaste plek en zoeken ze vochtige plekken op, dichter bij mensen.

Of er ook echt meer ratten zijn, is volgens directeur Gerhard Geurtse van het KAD een lastige vraag. Het KAD doet lokaal onderzoek naar rattenpopulaties. "Niemand telt ze", zegt hij. "Wel merken we dat er meer meldingen komen van particulieren. Over het algemeen zit daar een stijging in." Geen duidelijk antwoord

Waar die stijging vandaan komt, is niet zomaar te zeggen, zegt Geurtse. Het kan zijn dat het voor mensen makkelijker is geworden om een melding te maken. "Het kan ook zijn dat de acceptatiegrens van mensen daalt. Dat ze bij het zien van één rat al een melding doen." Ook het droge en warme weer van de afgelopen tijd speelt mee. Daardoor kan de bruine rat minder goed in de natuur overleven. "Die heeft echt vrij water beschikbaar nodig. Is dat er niet, dan kan hij niet leven", legt Geurtse uit. "Dan gaat de rat op zoek naar water en kan hij in de buurt van mensen terechtkomen, bijvoorbeeld bij een vijver, een drinkbakje voor vogels of een lekkende tuinslang."