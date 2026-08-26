Aziatische tijgermug duikt op in Uden, NVWA in actie tot in je achtertuin

De Aziatische tijgermug is opgedoken in Uden. Bewoners van het dorp zijn hier dinsdag over geïnformeerd met een brief van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die neemt maatregelen.

In tuin kijken Om het insect te bestrijden, gaat de NVWA stilstaand water waar muggen op afkomen verwijderen. Als dit niet kan, behandelen ze het water met een middel dat muggenlarven doodt. Volgens de organisatie is dit middel niet gevaarlijk voor mensen en andere dieren.

Volgens de NVWA zijn er op 10 en 17 augustus Aziatische tijgermuggen gespot in Uden. Deze mug kan tropische ziektes overdragen. De NVWA noemt het daarom belangrijk om de mug te bestrijden.

Daarnaast plaatst de NVWA muggenvallen op verschillende plekken om te kijken of de bestrijding werkt. Het kan zijn dat de NVWA, of de ongediertebestrijder waarmee de organisatie werkt, bij Udenaren aanbelt om in tuinen te kijken.

De NVWA doet dat tot het einde van het muggenseizoen, dat is rond oktober/november.

Wat kunnen mensen zelf doen?

Udenaren kunnen ook zelf een aantal dingen doen om verspreiding van de Aziatische tijgermug te voorkomen, schrijft de NVWA:

Ruim buiten bakken, emmers, gieters, bloempotten, schaaltjes, kruiwagens, kinderspeelgoed, dekzeiltjes en andere dingen zoveel mogelijk op en keer ze regelmatig om als er water in staat.

Zorg dat dakgoten van onder meer tuinhuisjes goed door kunnen lopen.

Dek regentonnen muggendicht af met een deksel of fijnmazig net.

Schrob de binnenkant van containers waar water in heeft gestaan om eitjes te verwijderen.

Kies een vast moment in de week om uw tuin te controleren op stilstaand water.

Als je denkt dat je een Aziatische tijgermug hebt gevonden, vraagt de NVWA om die te bewaren en het te melden via nvwa.nl/tijgermug.

Hoe herken je een Aziatische tijgermug?

Tijgermuggen zijn herkenbaar aan hun kleine formaat en zwart-witte streeppatroon op lijf en poten. Op hun rug zit een wit streepje. Hun vleugels zijn zwart. De muggen steken vooral overdag. Bij een beet kunnen ze infectieziekten verspreiden, zoals knokkelkoorts (dengue), het zikavirus en chikungunya, maar de NVWA wijst erop dat dat in Nederland nu nog niet gebeurt.