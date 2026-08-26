Nieuwe kabelverbinding tussen Eindhoven en Hapert gepland

Er komt een ondergrondse kabelverbinding tussen Eindhoven Zuid en Hapert. Gedeputeerde Staten hebben de Nota van Zienswijzen vastgesteld, waarin wordt ingegaan op reacties en zorgen van betrokkenen. Dit document vormt de basis voor de volgende stappen in het project.

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De kabelverbinding zal beide hoogspanningsstations ondergronds met elkaar verbinden. Tijdens een periode van zes weken, van 9 januari tot en met 19 februari 2026, konden belangstellenden reageren op het voorgenomen project. In totaal kwamen er twaalf reacties binnen. Hierin werden alternatieve routes voorgesteld, zorgen geuit over milieueffecten en ideeën gedeeld over participatie.

Gedeputeerde Staten hebben besloten geen voorgestelde alternatieven voor de route mee te nemen in het vervolgproces. Deze oplossingen voldoen niet aan de uitgangspunten die in het Voornemen zijn opgesteld. Ook het participatieplan blijft ongewijzigd, omdat bestaande middelen zoals een digitale nieuwsbrief en projectwebsites al voorzien in de behoefte om betrokken te blijven.

Milieueffecten worden onderzocht

Een belangrijk onderdeel van het project is de milieueffectrapportage, waarin de gevolgen van de aanleg en het gebruik van de kabel op mens, milieu en omgeving worden onderzocht. Reacties die hierover zijn ingediend, richtten zich vooral op gezondheid, natuur, landschap, water en bodem. Deze zorgen worden meegenomen in het verdere proces.

De provincie benadrukt dat het participatieplan dynamisch blijft en indien nodig kan worden aangepast. Alle reacties en besluiten zijn opgenomen in de Nota van Zienswijzen, die is vastgesteld op 5 mei 2026. Dit document is openbaar en vormt de leidraad voor de volgende stappen in het project.

De aanleg van de kabel is een belangrijke stap voor de energievoorziening in de regio Eindhoven en Hapert. Het project wordt uitgevoerd door TenneT en de provincie Noord-Brabant, die via hun websites en nieuwsbrieven updates blijven delen.