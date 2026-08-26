Sneeuw in Breda? Dit goedje moet een wondermiddel zijn voor het Mastbos
Op sommige plekken in het Mastbos in Breda lijkt het alsof er een vers pak sneeuw is gevallen, maar schijn bedriegt. Er is iets heel anders aan de hand. "We willen het bos gevarieerder maken", vertelt boswachter Egbert Eilander van Staatsbosbeheer.
Het Mastbos heeft een primeur te pakken. Om de begroeiing in het bos minder eentonig te maken, gebruikt men een niet alledaags middel: schapenwol. Op vijftig plekken in het bos zijn kleine perceeltjes te vinden waarvan de bodem bedekt is met schapenwol.
"De wol beschermt jonge bomen tegen de adelaarsvaren", vertelt de boswachter terwijl hij op de zachte bodem zijn verhaal doet. Die varen bloeit zo uitbundig dat hij op veel plekken de bodem compleet overwoekerd. Jonge bomen krijgen daardoor amper de kans om te groeien en gaan dood. Door de wol kunnen die varen geen kant meer op en krijgen de boompjes weer lucht.
Eilander: "Dit is een idee van Life Climate Forest, dat als doel heeft bossen weerbaarder te maken tegen veranderende klimaatomstandigheden." Daarvoor moeten er meer verschillende planten en bomen geplant worden. Een bos met meerdere soorten is beter bestand tegen extreme weersinvloeden.
Schaapsherder Sandy van der Westerlaken loopt met 250 Drentse heideschapen door het natuurgebied. Ze is blij dat haar schapen vijftig bigbags aan wol konden leveren. "Wol is tegenwoordig helaas vooral een afvalproduct, waar we bijna niet vanaf komen."
Brandgevaar
Maar hoe veilig is schapenwol in een bos met deze extreme droogte? "Het is juist brandveilig, daarom wordt het ook in de bouw gebruikt ter isolatie." Ze laat een plekje in de lies van het schaap zien. Daar zit het 'wol-vet', dat de wol van een schaap zo onbrandbaar maakt.
Het experiment is pas net gestart, de wol blijft twee jaar liggen. Volgens de kenners kan dat zonder schadelijke gevolgen voor het natuurgebied. "Het is een natuurlijk en duurzaam product dat ook nog eens het bodemleven activeert."
Mocht het experiment met de schapenwol niets opleveren, kun je de komende twee jaar in het Mastbos in ieder geval een heerlijk dutje doen op een bedje van schapensneeuw.