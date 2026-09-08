Richard typt 's nachts boodschappen van aliens uit: 'Ze willen ons helpen'

Richard uit Eindhoven kan naar eigen zeggen contact leggen met aliens. "Zo rond 4 uur ‘s nachts is de beste tijd, dan is de sluier naar de 5e dimensie het dunst", vertelt hij. "Dan ga ik achter mijn laptop zitten, zet ik een leeg document open, en vraag ik of ze een boodschap voor mij hebben."

Jolien van de Griendt Geschreven door

Richard is een van de nachtbrakers bij wie Merlijn langsgaat in het tweede seizoen van het programma Merlijn en de Nachtbrakers. Daarin onderzoekt de programmamaker wat er allemaal in onze provincie gebeurt als iedereen ligt te slapen. Als Merlijn rond half 4 ‘s nachts bij Richard binnenstapt, is meteen duidelijk dat dit geen doorsnee appartement is. Een muur in de woonkamer wordt volledig in beslag genomen door een groot, kleurrijk doek met twee aliens en een UFO.

Merlijn en de Nachtbrakers In aflevering 2 ontmoet Merlijn Richard, die boodschappen doorkrijgt van de Arcturians. Ook draait Merlijn een nachtdienst mee in de gevangenis in Grave. De aflevering van Merlijn en de Nachtbrakers is gratis en zonder account te bekijken op videodienst Brabant+.

Foto: Cutjongens.

"Wat je aan de muur hangt, bepaalt ook de energie in je woning", legt Richard uit. "Met zo’n doek laat ik de Arcturians weten dat ze hier welkom zijn." Vijfde dimensie, sluiers, Arcturians: Merlijn begrijpt er weinig van en krijgt een spoedcursus buitenaards leven. "Arcturians zijn buitenaardse wezens van de ster Arcturus. Ze zijn erg intelligent en vriendelijk en willen de mensheid helpen met spirituele groei", vertelt Richard. "Het is heel zeldzaam om ze fysiek te zien, maar ik kan telepathisch contact met ze leggen."

Telepathisch contact

Merlijn mag helpen als Richard probeert contact te krijgen met de Arcturians. Hij moet de handpan bespelen, terwijl Richard in meditatie gaat. "Muziek kan de sluier naar de vijfde dimensie dunner maken en dan ontstaat er makkelijker contact", legt Richard uit. De handpan is een instrument dat er - heel toepasselijk - ook uitziet als een UFO. "Ik moet even aarden, zorgen dat ik een lijntje krijg naar boven", zegt Richard terwijl Merlijn een rustige cadans op de handpan probeert te vinden. En na een paar keer diep ademhalen is er contact: Richard begint te typen.

Foto: Cutjongens.

Merlijn mag ook een vraag stellen aan de aliens. Hij vraagt of hij bewijs kan krijgen dat de aliens echt bestaan. Richard krijgt door dat Merlijn de energie van de Arcturians zelf moet ervaren. Hij kan die energiestroom zo begeleiden dat Merlijn het kan voelen. Met weinig vertrouwen neemt Merlijn plaats op een stoeltje midden in de huiskamer, terwijl Richard achter hem begint met het energiewerk. En dan is het toch even schrikken. “Ik ben hier normaal gesproken erg sceptisch in”, zegt Merlijn. “Maar ik voel wel precies waar jouw hand zit, terwijl je me niet aanraakt. En ik voel allemaal tintelingen.” Het verbaast Richard niks. “De Arcturians vinden het heel leuk dat je hier bent en dat je ervoor openstaat”, zegt hij.

Foto: Cutjongens.

Echt bewijs?

Merlijn moet er nog even over nadenken. Is dit echt bewijs van de Arcturians? “Je kunt er zelf allerlei verhalen bij bedenken, maar voor mij is het een weten”, zegt Richard. “Het is onderdeel van mijn missie om draagvlak te creëren voor contact met buitenaards leven”, vertelt hij. “Ik begin er op feestjes niet meer over als ik weet dat mensen er niet voor openstaan, maar er is een grote community van mensen die vergelijkbare dingen hebben meegemaakt. Het is fijn als je daarover kunt praten zonder dat je uitgelachen wordt.”