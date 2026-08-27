De captain van deze succesploeg ziet heel heftige dingen op de werkvloer

De Oranje hockeyvrouwen gaan deze week voor de vierde keer op rij voor WK-goud. Voor Renée van Laarhoven (28) uit Tilburg is het een extra bijzonder toernooi, want ze draagt de aanvoerdersband. Wat haar helpt om te presteren in de wereldtop, is haar baan in het Prinses Máxima Centrum, waar ze superheftige dingen tegenkomt. "Alleen focus op sport werkt bij mij niet."

Van Laarhoven is dit toernooi, samen met Marijn Veen, aanvoerder. Ze noemt de band om haar arm een eer. “Leuk en bijzonder dat ik deze waardering van de spelersgroep en staf krijg. Het is niet zo dat ik nu ineens veel meer of minder praat in het veld. Het gaat vooral om de verbinding in de groep en het versterken van elkaars krachten. Die rol past goed bij mij.” De aanvoerdersband voelt niet als extra druk, maar druk in het Nederlands team is er wel altijd. Net als op voorgaande eindtoernooien is Oranje tijdens dit WK in eigen land topfavoriet voor goud. Alles onder die hoogste plek op het podium is een tegenvaller.

“Binnen de groep voel ik dat we ons willen bewijzen. Van gemakzucht is geen sprake, we geven alles", zegt Van laarhoven. Ook buiten het veld merkt ze dat iedereen competitief is: "Of dat nou aan de pingpongtafel is of tijdens een spelletje boerenbridge, het gaat er fanatiek aan toe.”

Renee van Laarhoven bij een training van het Nederlands team (foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP).

Voor topprestaties in de absolute wereldtop is afleiding belangrijk voor Van Laarhoven. Die afleiding vindt ze in haar werk in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. “Als het vroeger een keer tegenzat met hockey, dan zat dat erg in mijn hoofd. Door deze combinatie is de druk een beetje weggenomen en het plezier in hockey toegenomen.”

"Veel kinderen krijgen te maken met bijwerkingen of late effecten."