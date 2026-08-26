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Inbrekers duiken bosjes in bij Boxtel, maar politiehond bijt ze eruit

Vandaag om 14:07 • Aangepast vandaag om 14:50
Twee verdachten zijn woensdagochtend gebeten door een politiehond (foto: politiehonden_oostbrabant op Instagram).
Twee verdachten zijn woensdagochtend gebeten door een politiehond (foto: politiehonden_oostbrabant op Instagram).

Meerdere verdachten hebben zich woensdagochtend verstopt in bosjes en sloten van een natuurgebied bij Boxtel, nadat ze betrapt werden terwijl ze inbraken in een vrachtwagen. De politie ging met honden op zoek. Twee verdachten werden daarbij gebeten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vrachtwagen stond geparkeerd op een parkeerplaats langs de A2 onder Boxtel/Liempde, schrijft de politie op Instagram. Na de zoektocht heeft de politie verdachten aangehouden. Hoeveel aanhoudingen er zijn verricht, is niet duidelijk.

"Vluchten, verstoppen en je verzetten zijn geen slimme keuzes", schrijft de politie. 

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