Inbrekers duiken bosjes in bij Boxtel, maar politiehond bijt ze eruit

Meerdere verdachten hebben zich woensdagochtend verstopt in bosjes en sloten van een natuurgebied bij Boxtel, nadat ze betrapt werden terwijl ze inbraken in een vrachtwagen. De politie ging met honden op zoek. Twee verdachten werden daarbij gebeten.

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De vrachtwagen stond geparkeerd op een parkeerplaats langs de A2 onder Boxtel/Liempde, schrijft de politie op Instagram. Na de zoektocht heeft de politie verdachten aangehouden. Hoeveel aanhoudingen er zijn verricht, is niet duidelijk. "Vluchten, verstoppen en je verzetten zijn geen slimme keuzes", schrijft de politie.