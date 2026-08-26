Gemeente Bergen op Zoom meldt bouwprojecten eerder aan bij Enexis

De gemeente Bergen op Zoom biedt bouwers van woningen en onderwijsinstellingen de mogelijkheid om hun projecten eerder aan te melden bij netbeheerder Enexis. Dit is bedoeld om transportcapaciteit voor elektriciteit te regelen en eventueel maatschappelijke prioriteit aan te vragen. Aanvragen moeten uiterlijk 11 september 2026 compleet zijn.

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Bouwers kunnen hun projecten vroegtijdig aanmelden via een speciaal formulier. Hiermee krijgt Enexis een beter overzicht van de toekomstige vraag naar elektriciteit in de regio. Het formulier invullen garandeert echter niet direct een stroomaansluiting; de netbeheerder bepaalt uiteindelijk of en wanneer transportcapaciteit beschikbaar is.

Daarnaast kunnen projecten die voldoen aan maatschappelijke prioriteit, zoals scholen en brandweerkazernes, voorrang krijgen. Dit is vastgelegd in een codebesluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Voor deze prioriteit moet een aparte bestuursverklaring worden ingevuld.

Aanmeldproces en bijlagen

Het proces bestaat uit drie stappen: het invullen van het formulier voor transportcapaciteit, het opstellen van de bestuursverklaring en het nazenden van verplichte bijlagen. Bijlagen zijn onder andere bewijs van start en oplevering, een polygoon van de projectlocatie en andere relevante documenten. Zonder bijlagen wordt de aanvraag niet als compleet beschouwd.

De gemeente Bergen op Zoom benadrukt dat het belangrijk is om alle stukken voor de deadline van 11 september 2026 aan te leveren. Dit biedt een kans om op de wachtlijst voor transportcapaciteit te komen zodra deze beschikbaar komt.