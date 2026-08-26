Rosmalen test circulaire verkeers- en straatnaamborden

In de wijk Sparrenburg in Rosmalen worden reguliere onderhoudswerkzaamheden benut voor een pilot met duurzame verkeers- en straatnaamborden. In totaal vervangen ze circa 180 borden door circulaire, biobased alternatieven.

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In Sparrenburg, een wijk in Rosmalen, worden ongeveer 80 verkeersborden en 100 straatnaamborden vervangen. Deze borden zijn aan het einde van hun levensduur en worden vervangen door exemplaren gemaakt van hernieuwbare natuurlijke grondstoffen. De gemeente wil met dit project ervaring opdoen met het gebruik van circulaire materialen in de openbare ruimte.

De nieuwe borden hebben dezelfde functie, uitstraling en veiligheid als de huidige borden. Voor de inwoners van de wijk verandert er dus niets, behalve dat de materialen duurzamer zijn. Het gaat om een test waarbij de gemeente onderzoekt hoe circulaire alternatieven kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige openbare ruimte.

Ervaring opdoen voor duurzaamheid

De pilot maakt deel uit van de bredere ambitie van de gemeente ’s-Hertogenbosch om circulair te worden. Door ervaring op te doen met deze biobased materialen wil de gemeente leren hoe zij duurzamer kan omgaan met het beheer en onderhoud van de stad en dorpen. Dit project in Sparrenburg is een voorbeeld van hoe reguliere werkzaamheden slim kunnen worden ingezet om duurzaamheid te stimuleren.

Na afloop van de pilot worden de resultaten geëvalueerd. De opgedane kennis wordt gebruikt om in de toekomst betere keuzes te maken bij het gebruik van circulaire materialen in de openbare ruimte. De gemeente ziet dit als een belangrijke stap in het realiseren van haar circulaire ambities.