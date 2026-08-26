Keet in de wijk op 1 september in Bosschenhoofd

Op het Midzomerplein in Bosschenhoofd organiseert de gemeente Halderberge op 1 september een bijeenkomst over veiligheid en leefbaarheid in de buurt.

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Met de 'Keet in de wijk' wil de gemeente Halderberge in gesprek komen met inwoners over onderwerpen zoals veiligheid, overlast en de leefbaarheid in hun woonomgeving. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 1 september op het Midzomerplein in Bosschenhoofd.

Medewerkers van Team Veiligheid, boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren), de politie en vertegenwoordigers van woonkwartier zullen aanwezig zijn. Zij staan klaar om vragen te beantwoorden en zorgen te bespreken. Het doel van deze bijeenkomst is om signalen uit de buurt op te halen en samen te werken aan een prettige en veilige leefomgeving.

In gesprek met inwoners

De gemeente benadrukt dat het belangrijk is om goed zicht te krijgen op wat er speelt in de verschillende buurten. Door in gesprek te gaan met inwoners hoopt men concrete maatregelen te kunnen nemen tegen eventuele problemen, zoals overlast of onveilige situaties.

Inwoners uit Bosschenhoofd en omgeving kunnen zonder afspraak langskomen op het Midzomerplein. De gemeente nodigt iedereen uit om zijn of haar ervaringen en vragen te delen.