Dode bij schietpartij in Tilburg

Bij een schietpartij aan de Cederstraat in Tilburg is woensdagmiddag iemand om het leven gekomen.

De politie deed na de schietpartij onderzoek of er naast het slachtoffer nog een ander persoon bij de schietpartij betrokken is geweest. Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Er is geen sprake van een verdachte.

Traumahelikopter opgeroepen

Rond kwart voor drie werd de meldkamer gealarmeerd over de schietpartij. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Deze is op de kruising van de Ringbaan-West en Professor Cobbenhagenlaan geland, vlakbij het Theresialyceum.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via 113.nl.