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Gewonde bij schietpartij in Tilburg

Vandaag om 15:36 • Aangepast vandaag om 16:35

Bij een schietpartij aan de Cederstraat in Tilburg is woensdagmiddag iemand gewond geraakt. De gewonde wordt ter plaatse behandeld door hulpverleners. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie onderzoekt of er naast het slachtoffer nog een ander persoon bij de schietpartij betrokken is geweest. Ook wordt onderzocht of het slachtoffer zichzelf iets heeft aangedaan. Alle scenario's staan volgens de politiewoordvoerder nog open.

Rond kwart voor drie werd de meldkamer gealarmeerd over de schietpartij. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Deze is op de kruising van de Ringbaan-West en Professor Cobbenhagenlaan geland, vlakbij het Theresialyceum.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via 113.nl.

  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
    Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

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