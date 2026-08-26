Hilvarenbeek zet in op meer ruimte voor natuur

Hilvarenbeek wil ecosystemen versterken en meer ruimte geven aan flora en fauna. Naast natuurgebieden wordt ook groen in dorpen en rondom woningen verbeterd. Het doel is een gezonde leefomgeving en meer biodiversiteit.

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De gemeente Hilvarenbeek werkt aan een langetermijnvisie, genaamd 'Samen gezond groeien', waarin de focus ligt op een sterke natuurlijke leefomgeving. Onderdeel hiervan is het verbeteren van ecosystemen. Ecosystemen zijn gebieden waarin planten, dieren en mensen samenleven en elkaar nodig hebben om te overleven. Door te zorgen voor schone lucht, water en een gezonde bodem wil de gemeente deze gebieden sterker maken.

Er wordt daarbij rekening gehouden met de Europese Natuurherstelverordening. Deze wet verplicht niet alleen het beschermen, maar ook het herstellen van de natuur. Hilvarenbeek richt zich vooral op het verbeteren van bestaande natuurgebieden en groen in dorpen. Grote nieuwe natuurgebieden zijn niet nodig, maar door goed beheer en een passende inrichting kunnen bestaande plekken beter functioneren.

Groen en water verbinden

Om de biodiversiteit te vergroten, wil Hilvarenbeek natuurgebieden beter met elkaar verbinden. Dit gebeurt via landschapselementen zoals bomenrijen, hagen, poelen en sloten. De provincie streeft ernaar dat minimaal 10 procent van het landschap bestaat uit groen en water dat met elkaar verbonden is, de zogenoemde groenblauwe dooradering. Dit helpt planten en dieren zich te verspreiden en ondersteunt de werking van natuur en water.

Daarnaast worden cultuurhistorische landschappen zoals beekdalen en oude ontginningen hersteld. Deze gebieden hebben niet alleen waarde voor de natuur, maar bepalen ook het karakter van Hilvarenbeek.

Natuur in dorpen

Ook binnen de dorpen wordt vergroening gestimuleerd. Slim beheer van openbaar groen, groene tuinen en natuurinclusief bouwen zijn voorbeelden van maatregelen. Groene tuinen en struiken bieden ruimte aan vogels en kleine dieren, terwijl natuurinclusief bouwen zorgt dat nieuwbouw beter samengaat met natuur.

De gemeente benadrukt dat een sterke natuur niet alleen zorgt voor meer biodiversiteit, maar ook bijdraagt aan een gezond en aantrekkelijk landschap. Het helpt bij wateropvang, verkoeling en een prettige woonomgeving. Zo werkt Hilvarenbeek aan een groen en veerkrachtig toekomstbeeld.