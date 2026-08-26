Westnijlvirus ook in Brabant: paard en muggen besmet

Bij ten minste één paard in Brabant is begin augustus het westnijlvirus vastgesteld. Ook is het virus gevonden bij muggen in de provincie. Dat bevestigt het RIVM nadat woensdag bekend werd dat in Utrecht een persoon om het leven is gekomen door het virus. Die liep dat virus in Nederland op.

Evie Hendriks & NOS Geschreven door

Het is de tweede keer in korte tijd dat iemand het westnijlvirus in Nederland heeft opgelopen. Vorige week maandag werd bekend een bloeddonor uit de provincie Utrecht besmet was geraakt. De overledene is niet dezelfde persoon, zegt de RIVM-woordvoerder. Mensen kunnen het virus niet verder verspreiden. Het RIVM maakte vervolgens bekend dat het westnijlvirus dit jaar ook is gevonden in Noord-Brabant en Zuid-Holland, onder meer bij paarden, muggen en vogels. Het kan zijn dat het virus op meer plekken in Nederland voorkomt, zegt het RIVM tegen de NOS. In totaal gaat om in ons land om vijf besmette paarden, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), waarvan de meeste in Zuid-Holland werden vastgesteld. De paarden hadden onder andere last van spiertrillingen en koorts. Een paard is vanwege de ernst van de klachten geëuthanaseerd meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Wat is het westnijlvirus?

Het westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Die mug kan het vervolgens overdragen op mensen en andere dieren. Het RIVM zegt dat het risico om het westnijlvirus in Nederland op te lopen klein blijft, net als het risico om er ziek van te worden. Het overgrote deel van de mensen (80 procent) krijgt geen klachten. Ongeveer 19 procent krijgt griepklachten en 1 procent krijgt neurologische klachten. Vooral kwetsbare mensen lopen risico. Sterfgevallen

De persoon die in de provincie Utrecht is overleden aan het westnijlvirus is gestorven in het ziekenhuis. Het gaat om iemand die ouder was dan 80 jaar met onderliggende ziekten. Dit jaar is het virus vastgesteld bij drie mensen die het virus in Nederland opliepen. Eén van hen ligt nog in het ziekenhuis. Dat is volgens de woordvoerder ook een "ouder, kwetsbaar persoon". Half augustus overleed een vrouw uit Drenthe aan het virus. Zij liep dat op tijdens een vakantie in Zuidoost-Europa, meldde de GGD vorige week.