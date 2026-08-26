Jumbo haalt gorgonzola uit de schappen: mogelijk listeria in de kaas

De Veghelse supermarktketen Jumbo roept woensdagmiddag een gorgonzolaproduct terug. Mogelijk zit er een listeriabacterie in.

Het gaat om Jumbo Gorgonzola Dolce met houdbaarheidsdata 3, 9 en 10 september.

Listeriabesmettingen komen niet vaak voor in Nederland, maar de gevolgen kunnen volgens het Voedingscentrum ernstig zijn. De bacterie is vooral te vinden op langdurig gekoelde producten die vervolgens zonder verhitting worden gegeten.

Bij zwangere vrouwen kan een infectie met listeria leiden tot een miskraam. Ook ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico.

Klanten die het product gekocht hebben, kunnen dit terugbrengen naar de supermarkt en krijgen het aankoopbedrag terug. Een bonnetje is hierbij niet nodig.