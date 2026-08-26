Medewerker slijterij bedreigd bij overval Breda, andere winkel slaat alarm

Bij de overval op een slijterij dinsdag in Breda is een medewerker bedreigd. Dit laat de politie woensdagmiddag weten. Een man met een bivakmuts beroofde de winkel en ging er daarna op een damesfiets vandoor.

Volgens omstanders ging de man met een bivakmuts dinsdag rond kwart voor vijf naar binnen bij de slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat. Daar heeft hij onder bedreiging een medewerker meegenomen naar het magazijn.

Alarmknop ingedrukt

Een klant sloeg vervolgens alarm bij een nabijgelegen winkel. Een medewerker daarvan gebruikte de alarmknop om de hulpdiensten te waarschuwen.

De verdachte is er na de overval met een buit vandoor gegaan op een donkergrijze damesfiets met bruin zadelhoesje en een grijs zitvlak.

Signalement

De politie is op zoek naar een man die op het moment van de overval zwarte kleding droeg en een petje met witte klep op had. Hij had een zwarte tas bij zich en een zonnebril op.

Mensen die iets hebben gezien of meer weten over de overval, kunnen contact opnemen met de politie.