Duofietsen beschikbaar voor inwoners Valkenswaard

Vanaf 1 september kunnen inwoners van Valkenswaard gebruikmaken van twee duofietsen. Het initiatief is bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, maar toch actief willen blijven. De fietsen staan bij woonhof D’n Hertog en zijn beschikbaar voor mantelzorgers en vrijwilligers.

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In Valkenswaard zijn vanaf 1 september twee duofietsen beschikbaar voor inwoners die door ouderdom, ziekte of een beperking niet meer zelfstandig kunnen fietsen. Het project is opgezet door een samenwerking tussen Parkinson2Beat, de gemeente Valkenswaard, woonhof D’n Hertog en Cordaad.

De duofietsen maken het mogelijk om samen te genieten van een fietstocht. Het biedt niet alleen de kans om in beweging te blijven, maar ook om de omgeving te ontdekken en mensen te ontmoeten. Voor inwoners die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, betekent dit een waardevolle kans om actief deel te nemen aan de samenleving.

Beschikbaar bij woonhof D’n Hertog

De fietsen zijn te vinden bij woonhof D’n Hertog aan de Maastrichterweg in Valkenswaard. Ze zijn beschikbaar voor inwoners die minder mobiel zijn en kunnen zowel met een mantelzorger als met een vrijwilliger worden gebruikt. Reserveren kan telefonisch of via een speciale website.

De kosten voor gebruik bedragen vijf euro per dagdeel. De fiets en sleutel kunnen worden opgehaald op werkdagen tussen 09.30 en 12.00 uur of tussen 13.30 en 16.00 uur. Hiermee hoopt Valkenswaard meer mensen de kans te bieden om actief en betrokken te blijven in de gemeenschap.