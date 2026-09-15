'Driftig menneke' Yannick organiseert straatgevechten: 'Ik wil knokken'

"Ik was altijd al een driftig manneke. Op de basisschool had iemand mijn broertje geslagen. Die jongen pakte ik toen bij z’n haren en dan sleepte ik ‘m zo met z’n gezicht over de stoeptegels heen en weer." Tegenwoordig organiseert Yannick uit Schijndel 'hood fights': illegale straatgevechten.

Jolien van de Griendt Geschreven door

Yannick is een van de nachtbrakers bij wie Merlijn langsgaat in het tweede seizoen van het programma Merlijn en de Nachtbrakers. Daarin onderzoekt de programmamaker wat er allemaal in onze provincie gebeurt als iedereen ligt te slapen. Yannick organiseert de fight nights voor mannen die net zo’n 'driftig manneke' zijn als hijzelf. "Sommige mannen houden van lekker afreageren", vertelt Yannick. "Dat kunnen ze dan beter bij ons in de kooi doen, dan op straat tijdens het uitgaan. De hood fights zijn een soort therapie, een uitlaatklep. Bij ons vechten mensen van Glory niveau tot stratenmakers die een keer willen komen rausen."

Merlijn en de Nachtbrakers In aflevering 3 ontmoet Merlijn Yannick, die illegale straatgevechten organiseert. In deze aflevering gaat Merlijn ook langs bij barvrouw Hennie, die al ruim 60 jaar iedere nacht achter de tap staat. De aflevering van Merlijn en de Nachtbrakers is gratis en zonder account te bekijken op videodienst Brabant+.

Dwangsommen

Maar niet iedereen is gelukkig met de fight nights. "De locatie waar we vannacht naartoe gaan, wil ik geheim houden. Anders komt er gedoe van. Ik heb in drie gemeenten al dwangsommen liggen van 50.000 euro. Ze vinden het sfeertje te grimmig." Dat vindt Yannick overigens onterecht. "Er komen wel heftige types op af, maar de sfeer is altijd heel gemoedelijk. Love en respect staan boven alles." Tijd voor de proef op de som: Merlijn stapt met Yannick in de auto, op weg naar de geheime locatie. Yannick organiseert de gevechten, maar vecht vanavond ook zelf mee. "Ik moet tegen een Oekraïense reus van 110 kilo. Dus ik ben wel een beetje zenuwachtig."

Foto: Cutjongens.

Eenmaal aangekomen op de locatie staat al flink wat publiek klaar. Het eerste gevecht is tussen een twintigjarige en een man van in de vijftig. Het is snel beslist: de twintigjarige laat zijn tegenstander alle hoeken van de kooi zien. Maar meteen na het gevecht geven ze elkaar een knuffel. "Zodra de bel gaat in de ring staat mijn mind op mijn tegenstander", vertelt de winnaar. "Maar zodra het is afgelopen, dan ben ik met hem even goede vrienden als met mijn beste maten." Denken aan hondjes

Ondertussen is Yannicks tegenstander ook gearriveerd. Yannick neemt een moment om even 'in de zone' te komen. "Ik denk aan dingen waar ik echt psychisch niet goed van word. Bijvoorbeeld toen ik mijn hondjes moest laten inslapen", vertelt hij. "Als ik er nu zo snel even over praat, krijg ik al een brok in mijn keel. Dus die emotie kun je gebruiken als brandstof, je moet het vuur aanzetten. Maar je moet ook technisch goed zijn."

Foto: Cutjongens.

Na het gevecht moet Yannick flink overgeven. "Dat is de stress die uit mijn lichaam moet, dat heeft zich de hele dag opgebouwd", zegt hij. "Nu voel ik me voldaan. Ik heb alles gegeven. Ik heb een gekneusde duim, hersenschudding en blessure aan mijn arm. Maar het was het waard, deze pot. Ik dacht in de eerste vijf seconden dat ik het nooit zou overleven, toch kwam ik weer terug... Maar wat vond jij ervan? Gezellig toch?"

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