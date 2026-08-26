Man (27) opgepakt voor mishandeling 19-jarige in Uden

De politie heeft een 27-jarige man aangehouden voor een mishandeling in Uden begin juli. Dit maakt zij woensdagmiddag bekend. Bij de mishandeling liep een 19-jarige man ernstig hoofdletsel op.

De mishandeling vond plaats in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 juli in het centrum van Uden. Rond drie uur 's nachts kwam bij de politie een melding binnen van een vechtpartij aan de St. Janstraat.

Op het moment dat de hulpdiensten aankwamen, vonden ze het slachtoffer. Hij was een tijdje buiten bewustzijn geweest en bleek later in het ziekenhuis ernstig hoofdletsel op te hebben gelopen.

Het onderzoek naar de mishandeling is verder nog in volle gang.