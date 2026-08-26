Code geel voor heel Brabant vanwege zwaar onweer vanavond

Het KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien donderdagavond en in de nacht naar vrijdag. Ook Brabant krijgt te maken met code geel: windstoten tot 60 kilometer per uur, hagelstenen tot 2 centimeter en veel regen kunnen voor overlast zorgen, meldt het weerinstituut.

De buien trekken volgens het KNMI vanuit het zuiden het land binnen. Donderdagavond geldt code geel eerst voor Brabant en de meeste andere provincies. Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland en de Waddeneilanden krijgen er pas later mee te maken.

Hele land

In de loop van de nacht naar vrijdag geldt de waarschuwing voor het hele land. Tegen het einde van de nacht trekken de buien weer weg, zo laat het weerinstituut weten.

Bij de onweersbuien kan in korte tijd 20 tot 40 millimeter regen vallen. Lokaal kan dat oplopen tot meer dan 40 millimeter, waardoor wateroverlast kan ontstaan.

Verkeer en buiten

Het KNMI adviseert rekening te houden met hinder voor het verkeer en voor buitenactiviteiten. Naarmate de buien noordwaarts trekken, kan ook daar overlast ontstaan.