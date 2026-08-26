Willem II verrast met komst oud-international Vilhena

Willem II heeft zich versterkt met Tonny Vilhena. De ervaren middenvelder tekent voor één seizoen bij de Tilburgse club. Vilhena komt over van het Griekse Panathinaikos.

Met de komst van Vilhena (31) heeft Willem II zich versterkt met een speler met een brok ervaring. Vilhena debuteerde op 17-jarige leeftijd bij Feyenoord en speelde 258 wedstrijden voor de Rotterdammers.

De laatste zeven jaar speelde Vilhena in het buitenland bij FK Krasnodar, Espanyol, Salernitana, Alanyaspor en Panathinaikos. Daarnaast kwam hij vijftien keer uit voor het Nederlands elftal.

Strijden voor handhaving

"Ik ben heel blij om weer terug te zijn in Nederland en bij Willem II te tekenen", vertelt Vilhena op de site van Willem II. "Ik heb de afgelopen jaren in verschillende landen en competities gespeeld en ben daardoor als speler en als persoon gegroeid. Die ervaringen neem ik mee naar Tilburg. Ik wil vooral weer lekker voetballen, belangrijk zijn voor de club en strijden voor handhaving."

Belangrijke rol

Technisch directeur Freek Heerkens is verheugd met de komst van Vilhena. "Met Tonny halen we een speler binnen die de eredivisie uiteraard goed kent en daarnaast veel ervaring heeft opgedaan in het buitenland. Hij brengt kwaliteit op het middenveld, heeft een sterke persoonlijkheid en kan met zijn ervaring een belangrijke rol vervullen binnen de ploeg. We zijn blij dat hij voor Willem II heeft gekozen."