Leerlingen Breda College starten stage bij NAC Breda

Leerlingen van het Breda College zijn begonnen aan een groepsstage bij NAC Breda. Onder begeleiding van Kinderkracht Hulpverlening werken zij vanaf dit seizoen wekelijks mee in het Rat Verlegh Stadion.

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De eerste stage vond plaats op dinsdag 25 augustus in het stadion van de voetbalclub in Breda. De leerlingen helpen iedere dinsdag het facilitaire team van NAC. Het doel van de samenwerking is om de deelnemers te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ze werken aan vaardigheden zoals zelfvertrouwen, zelfstandigheid, sociale interactie, structuur en samenwerking.

Kinderkracht Hulpverlening biedt een veilige en inspirerende omgeving waarin de deelnemers de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. De organisatie werkt al samen met amateurverenigingen zoals VV Kloetinge en SV MZC '11. Met deze nieuwe samenwerking breidt Kinderkracht Hulpverlening haar activiteiten uit naar een professionele club als NAC Breda.

Het stageprogramma biedt praktische ervaring en helpt de leerlingen zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. NAC Breda en Kinderkracht Hulpverlening hopen op een succesvol seizoen waarin alle deelnemers zowel plezier als leerzame momenten beleven.