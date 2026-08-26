Traumaheli opgeroepen na explosie bij camper in Bergen op Zoom

Bij een explosie in een camper in Bergen op Zoom is woensdagmiddag iemand gewond geraakt. De camper stond geparkeerd aan de Potlodenlaan.

Voor het slachtoffer is een traumahelikopter opgeroepen. De gewonde is daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van het letsel is niets bekend.

Onduidelijk is of de persoon in de camper was toen de explosie plaatsvond. Wat de oorzaak is van de explosie is niet duidelijk.