Vrijheidsfestival Beek en Donk viert de waarde van vrijheid

Zondag 20 september staat Beek en Donk in het teken van vrijheid. Het Vrijheidsfestival, dat jaarlijks in een andere kern van Laarbeek plaatsvindt, biedt activiteiten voor basisschoolkinderen en geïnteresseerden bij het gemeentehuis.

Gevonden voor jou

Dit jaar wordt het Vrijheidsfestival gehouden in Beek en Donk, waar inwoners samenkomen om stil te staan bij vrijheid. Het evenement richt zich vooral op basisschoolleerlingen, maar ook ouders, broertjes, zusjes en andere geïnteresseerden zijn welkom.

De dag begint om 10.45 uur op het Heuvelplein, waar militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog te zien zijn. Om 11.10 uur start vanaf dezelfde locatie een bevrijdingsoptocht. Vervolgens wordt om 11.40 uur het Vrijheidsvuur ontstoken bij het herdenkingsmonument.

Activiteiten voor kinderen

Tussen twaalf en twee uur 's middags worden speciaal voor basisschoolkinderen vrijheidsspelen georganiseerd. Deze activiteiten, waaronder een picknick, luchtkussens en diverse spellen, vinden plaats bij het gemeentehuis.

Het Vrijheidsfestival is een jaarlijks terugkerend evenement in Laarbeek en biedt een gelegenheid om samen de waarde van vrijheid te vieren. Dit jaar vormt Beek en Donk het decor voor deze bijzondere dag.