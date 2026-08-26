Hondenplons in Someren sluit zwemseizoen af

Zwembad De Diepsteeckel in Someren sluit het zwemseizoen op 6 september af met de Hondenplons. Tussen tien en vier uur mogen honden samen met hun baasjes een duik nemen. Puppy’s en watervrije honden krijgen een speciaal uur.

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Het openluchtzwembad De Diepsteeckel in Someren sluit aankomende zondag 30 augustus de deuren voor reguliere zwemmers. Een week later, op zondag 6 september, is het de beurt aan de viervoeters. Tijdens de Hondenplons mogen honden van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags komen zwemmen, samen met hun baasjes.

Het evenement is extra toegankelijk voor puppy’s en honden die het water nog spannend vinden. Het eerste en laatste uur van de dag zijn speciaal voor hen gereserveerd. Voor deze uren is aanmelden van tevoren verplicht. Meer informatie hierover is te vinden via de socials van Hondenplons Someren en de organiserende partijen.

Gezelligheid voor hond en baas

Naast zwemmen is er op het terrein van De Diepsteeckel genoeg te doen. Er staan kraampjes met hondenspullen, ondernemers uit de hondenbranche geven tips en informatie, en een fotograaf legt jouw hond vast. Ook is er een trimsalon aanwezig waar honden na hun plons lekker geföhnd kunnen worden.

De toegang voor honden bedraagt 6 euro. Baasjes en andere bezoekers hebben gratis toegang. De Hondenplons wordt georganiseerd door De Dierenfabriek, Dierenkliniek Asten-Someren en R&E Hondencoaching.

Schoonmaak en onderhoud

Na de Hondenplons wordt het zwembad klaargemaakt voor het nieuwe seizoen. Het onderhoud en de schoonmaak starten direct na afloop. Het evenement is een unieke kans om samen met je hond te genieten van een bijzondere zwemdag.