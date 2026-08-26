Geertruidenberg verhoogt budget voor startersleningen

Het budget voor startersleningen in Geertruidenberg dreigt op te raken. Het college stelt daarom voor om dit met 500.000 euro te verhogen en de regels aan te passen.

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In Geertruidenberg is het budget voor startersleningen bijna uitgeput. Veel mensen hebben dit jaar een aanvraag ingediend, waardoor het resterende bedrag niet genoeg is voor de komende maanden. Het gemeentebestuur wil het budget met 500.000 euro uitbreiden.

Daarnaast stelt het college voor om verkoop onder voorwaarden-constructies, zoals Koopstart en Koopgarant, niet langer toe te staan. Dit moet ervoor zorgen dat het budget gericht wordt ingezet voor starters die de lening het meest nodig hebben. De gemeenteraad zal hierover een besluit nemen.

Nieuwe steiger Passantenhaven

De steiger van de Passantenhaven in Geertruidenberg heeft te maken met slijtage door eb en vloed. Hierdoor staat de steiger regelmatig onder water en is deze minder goed te gebruiken. De gemeente verwacht de vervanging van de steiger na het vaarseizoen in september 2027.

Van oktober tot april mogen er geen werkzaamheden plaatsvinden in de Donge, omdat dit natuurgebied beschermd is. Het broedseizoen van april tot juni wordt zo ook niet verstoord.

Aanpassing fietsstroken Markt

Het college heeft besloten om de opdracht voor het aanpassen van de fietsstroken op de Markt in Geertruidenberg te gunnen. De projectleider mag de uitvoering regelen, terwijl de budgethouder de verdere financiële afhandeling verzorgt.