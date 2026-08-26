Jelle D. verdacht van 2 sterfgevallen en Maarten doneert: dit heb je gemist

Meer nieuws over Jelle D. die verdacht wordt van betrokkenheid bij een overlijden bij Joris Zorg en zwemmer Maarten van der Weijden overhandigde een cheque aan het Prinses Máxima Centrum. Dit zijn de vijf verhalen die je deze woensdag gelezen moet hebben.

De 26-jarige verpleger Jelle D., die zondag werd opgepakt na de dood van een hoogbejaarde bewoner van Joris Zorg in Oirschot, wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij een tweede sterfgeval. Het gaat om twee hoogbejaarde mannen die niet op natuurlijke wijze zijn overleden. De rechter-commissaris in Den Bosch verlengde woensdag het voorarrest van D. met twee weken.

Lees hier het hele verhaal. Verpleger Jelle D. ook verdacht van dood tweede bewoner Joris Zorg

Zwemmer Maarten van der Weijden uit Vught heeft woensdagochtend een cheque van ruim 7 ton overhandigd aan het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Het geld is bestemd voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. De 45-jarige zwemmer moest zijn zwemtocht van 270 kilometer door 22 steden vorige week voortijdig staken vanwege ziekte, maar wist toch dit indrukwekkende bedrag in te zamelen.

Check het hier Maarten van der Weijden overhandigt cheque van ruim 7 ton voor kinderkanker

Terwijl het slotfeest van de Brabantsedag in Heeze vorig jaar nog volop aan de gang was, kreeg de hoogzwangere Carlyn (29) thuis plotseling weeën. Haar vriend Rens (30) werd uit de feesttent gebeld en enkele uren later werd hun dochtertje Ninthe geboren, twee weken eerder dan verwacht. De kinderwagen die op hun wagen stond, werd door vrienden als verrassing in hun tuin geplaatst.

Hier lees je hun verhaal Op feest na Brabantsedag kreeg Rens telefoontje: Ninthe kondigde zich aan

Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek neemt maatregelen om herhaling van misstanden te voorkomen. Noa van Hagen, die zeven jaar geleden als 18-jarige cliënt zowel positieve als negatieve ervaringen had, wordt 'programmamaker jongerenervaring'. Ze gaat verhalen van jongeren uit de afgelopen vijftien jaar verzamelen en de kliniek adviseren, nadat eerder tientallen jongeren vertelden zich vernederd te hebben gevoeld tijdens hun behandeling.

Lees hier het verhaal van Noa Yes We Can Clinics zet oud-cliënt Noa in om nieuwe klachten te voorkomen

Landbouwminister Jaimi van Essen komt met plannen om het aantal varkens terug te dringen vanwege te hoge uitstoot van stikstof en fosfaat uit mest. Bij verkoop van een varkensbedrijf wil de overheid een deel van de dierrechten intrekken, zodat de nieuwe eigenaar minder dieren mag houden. Dit heeft vooral impact op Brabant, waar bijna de helft van alle 9,8 miljoen Nederlandse varkens wordt gehouden. Het kabinet besluit later dit jaar definitief over de maatregel.