Dolly Parton inspireerde deze Brabantse zangeressen: 'Wat een vrouw'
Het overlijden van Dolly Parton dinsdag kwam onverwacht voor zangeressen Milène van der Smissen uit Etten-Leur en Shelley Vol van OGENE. De Amerikaanse countryzangeres had grote invloed op beide carrières. "Ik was perplex toen ik hoorde dat ze is overleden", zegt Milène.
Milène luisterde al jaren graag naar de muziek van Dolly Parton. Ze gaf zestig theatershows over de Amerikaanse zangeres en bracht onlangs het nummer Dolly uit. "Wat een vrouw was dit", zegt ze. "Ze is wereldwijd een icoon. Haar persoonlijkheid, haar grapjes, haar verbinding."
Groot voorbeeld
Ook Shelley kijkt met bewondering terug op Dolly Parton: op haar muziek, op wat ze deed voor goede doelen en op hoe ze in het leven stond. "Zij was een groot voorbeeld voor artiesten", zegt ze.
De zussen van OGENE zongen verschillende nummers van Dolly Parton, waaronder de hit Jolene. In 2020 maakten ze een cover van dat nummer, en tot hun grote verbazing reageerde de superster daarop: "OG3NE, OG3NE, OG3NE: I love it, love it, love it."
Onverwachte eer
Shelley weet dat nog goed. De reactie van Parton zelf kwam totaal onverwacht. "Je maakt een cover niet met het idee dat de artiest het zelf ziet", zegt ze. "Ze sprak vaak de naam OGENE uit. Volgens mij vond ze het een geinige naam. Het is een grote eer dat ze het mooi vond."
De zangeres uit Fijnaart zegt dat OGENE daarna veel aandacht kreeg en dat de groep daar "veel uit heeft gehaald". Ineens bekeken ook internationale fans video's van de groep. Het gaf het drietal bovendien extra motivatie. "Het besef dat wat je doet en maakt daadwerkelijk de andere kant van de wereld kan bereiken", zegt Shelley. "Dat is iets wat wij vanuit onze ervaringen graag meegeven aan mensen."
Eigen theatershow
Voor Milène was de Amerikaanse superster de inspiratie voor een theatershow. Hoe meer ze zich in Dolly Parton verdiepte, hoe meer ze door haar gefascineerd raakte. "Ik heb het internet uitgepluisd, interviews gekeken, podcasts geluisterd, een boek", somt ze op.
"Kritische stemmen in mijn hoofd zeiden: kom op, wat zou Dolly doen?"
Ze bleef zich naar eigen zeggen over Dolly Parton verbazen. "Elke laag van de bevolking hield van haar. Alsof ze goed wist wie ze was en hoe ze zichzelf naar buiten wilde uitdragen. Dat maakte haar zo bijzonder", legt Milène uit.
Eigen nummer
Dolly Parton inspireerde Milène om zelf muziek te schrijven en vol overgave te laten horen en zien wie ze is. "Ik was te erg een schijtluis. Maar kritische stemmen in mijn hoofd zeiden: 'Kom op, wat zou Dolly doen?'"
Dat wierp zijn vruchten af. In februari bracht Milène het nummer Dolly uit, als reactie op Jolene. "Als Jolene zijnde reageer ik op Dolly. Het is met een knipoog gemaakt."
Milène heeft haar idool nooit live gezien en vindt dat nog steeds jammer. Ze stuurde ooit wel een usb-stick met een videobericht naar Dolly Parton om contact te zoeken. "Daarin zei ik: 'bedankt voor wie je bent en hoe jij alles met de wereld deelt. Voor mijn gevoel heb je me een rijker artiest gemaakt'", blikt ze terug. "Maar daar heb ik nooit iets op gehoord."