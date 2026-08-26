BioChem stopt met productie in Oss, tientallen banen verdwijnen

Farmaciebedrijf BioChem in Oss gaat stoppen met haar productieactiviteiten en daarmee gaan tussen de 40 en 50 banen verloren. Vakbond FNV probeert de komende tijd afspraken te maken met de directie om er een goede deal uit te krijgen voor de medewerkers.

De werkzaamheden in Oss op de Kloosterstraat en industrieterrein De Geer stoppen per 1 juli 2027, schrijft Dtv Nieuws . Dat is intern meegedeeld aan de werknemers en is nu naar buiten gekomen.

BioChem gaat de productie van bloedverdunner heparine overbrengen naar een fabriek in Frankrijk die ook onderdeel is van moederbedrijf Aspen Pharmacare. In die grotere fabriek liggen de productiekosten een stuk lager.

Geen verrassing

Voor bestuurder Marco Vallebella van de FNV komt het nieuws niet als een verrassing: “Voor ons niet en ook niet voor de medewerkers. Het gaat al jaren slecht met het bedrijf omdat de vraag naar bloedverdunner heparine flink is gekelderd. Er wordt gewoon te weinig op verdiend.”

Vallebella betreurt dat de fabriek gaat sluiten, maar ziet ook lichtpuntjes: “Er is in ieder geval een sociaal plan en er is nog bijna een jaar om daarin verder goede afspraken te maken. Bijvoorbeeld voor de mensen die de komende periode in een regeling voor vervroegd uittreden zouden komen. Hoe gaat het daar mee verder?”

Moreel appèl

De FNV gaat op 31 augustus om de tafel met de directie van BioChem en praat die dag ook met Aspen. Marco Vallebella doet meteen ook een moreel appèl op dat bedrijf: “Als er vacatures vrijkomen bij Aspen en mensen van BioChem reageren daarop, dan zouden zij eigenlijk voorrang moeten krijgen. Dat zou wel netjes zijn.”

De FNV-man verwacht dat bij BioChem in Oss uiteindelijk 3 tot 6 arbeidsplaatsen over blijven, dan zou het gaan om functies in de verkoop.