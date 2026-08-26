Breda: stroomaansluiting bouwprojecten sneller aanvragen

In Breda kunnen ontwikkelaars van woningbouw- en onderwijsprojecten eerder een stroomaansluiting aanvragen. De gemeente wil zo vertraging door een tekort aan netcapaciteit voorkomen. De regeling geldt voor projecten die binnen tien jaar worden gerealiseerd.

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Door drukte op het elektriciteitsnet, ook wel netcongestie genoemd, is het vaak lastig om direct een nieuwe stroomaansluiting te krijgen. Om vertraging bij belangrijke bouwprojecten te voorkomen, kunnen aanvragen voortaan al in een vroeg stadium van het bouwproces worden ingediend. Dit biedt ontwikkelaars in Breda meer zekerheid bij het plannen van hun projecten.

Breda heeft ambitieuze plannen om de stad de komende jaren flink te laten groeien. Naast duizenden nieuwe woningen wil de gemeente ook onderwijsvoorzieningen uitbreiden en laten meegroeien. Toegang tot energievoorzieningen is daarbij een belangrijke randvoorwaarde, aldus het bestuursakkoord 2026-2030.

Beoordeling op volgorde

Om de aanvragen eerlijk te behandelen, stelt de gemeente een volgordelijst op voor woningbouw- en onderwijsprojecten die in aanmerking komen. Een project moet voldoen aan specifieke regels, zoals het aantonen dat de gevraagde capaciteit nodig is en dat het project binnen afzienbare tijd wordt gerealiseerd. Op 1 oktober wordt de lijst aangeboden aan netbeheerder Enexis, die bepaalt of capaciteit gereserveerd kan worden.

Een plek op de volgordelijst betekent niet automatisch dat een project direct een aansluiting krijgt. De netbeheerder bekijkt per project of er voldoende ruimte op het stroomnet beschikbaar is.

Aanvragen tot 7 september

Initiatiefnemers die gebruik willen maken van de regeling hebben tot 7 september de tijd om hun aanvraag in te dienen. Dit kan met een speciaal formulier, dat samen met de gevraagde documenten moet worden ingeleverd. Alleen complete aanvragen worden behandeld door de gemeente.

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden is te vinden op de website van de gemeente Breda.