Aanhanger schiet los tijdens ongeluk op A67 bij Veldhoven

Twee auto's zijn woensdagmiddag op elkaar gebotst op de A67 bij Veldhoven. De automobilisten reden tegen elkaar aan toen een voorganger op de weg richting Eindhoven plots afremde.

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Een van de auto's kwam op zijn kant tot stilstand. De aanhanger die achter de auto hing, schoot tijdens het ongeluk los en belandde tegen de vangrail. De andere auto kwam een stukje verder op tot stilstand en had minder schade.

Omstanders schoten de inzittenden na het ongeluk meteen te hulp voor de hulpdiensten arriveerden. Allebei de auto's moesten worden weggetakeld door een bergingsbedrijf. De weg was na het ongeluk deels afgesloten. Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt. Ook de hond die in een van de auto's zat is ongedeerd gebleven.