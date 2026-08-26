Lichtgewonde bij schietpartij in Helmond: 'Geschoten met luchtbuks'

Bij een schietpartij op de Hortensialaan in Helmond is woensdagavond een 41-jarige man lichtgewond geraakt. Iemand zou op het slachtoffer met een luchtbuks hebben geschoten tijdens een conflict in een huis.

De schietpartij kwam rond acht uur binnen bij de meldkamer. Volgens de woordvoerder is het niet nodig om een ambulance ter plaatse te laten komen. Wel is er politie aanwezig, zij doen onderzoek naar de toedracht van de schietpartij.

De luchtbuks is door de politie in beslag genomen. Niemand is aangehouden.