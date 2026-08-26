PSV Vrouwen verliest in laatste kwalificatieronde Champions League

PSV Vrouwen is ver verwijderd van een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League. De Eindhovenaren verloren woensdagavond in de laatste kwalificatieronde voor eigen publiek op De Herdgang met 1-0 van het Deense HB Køge. Volgende week is in Denemarken de tweede wedstrijd.

De winnaars van deze play-offs stromen door naar het hoofdtoernooi en de verliezers gaan naar de tweede voorronde van de Europa Cup.

Ook Feyenoord en Ajax onderuit

Feyenoord kwam woensdag in actie in de eerste voorronde van de Europa Cup en verloor de eerste wedstrijd met 2-1 bij Anderlecht. Romeé van de Lavoir maakte het doelpunt voor Feyenoord, dat al vanaf de achttiende minuut met een speelster minder voetbalde na een rode kaart voor Tess van Bentem.

Voor Ajax wordt het nog moeilijker om het hoofdtoernooi te bereiken. Het elftal van coach Anouk Bruil verloor in Amsterdam met 2-0 van Real Madrid. Felicia Schröder opende in de 42e minuut de score door knap raak te schieten uit een vrije trap. Janou Levels verdubbelde in de 73e minuut met een doelpunt van dichtbij de voorsprong voor de Spanjaarden.