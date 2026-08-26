Sacha Ausems stopt als burgemeester van Waalwijk vanwege verhuisplicht

Sacha Ausems stopt juli volgend jaar als burgemeester van Waalwijk. Ze maakte dit woensdagavond bekend. Ausems woont sinds haar aantreden in 2021 in Berkel-Enschot en is ook de komende tijd niet van plan om naar Waalwijk te verhuizen. "Dat betekent dat ik niet aan het woonplaatsvereiste voldoe en niet op kan gaan voor een tweede termijn als burgemeester."

Burgemeesters dienen volgens de wet te wonen in de plaats waar ze werken. Doen ze dit niet, dan kunnen ze een (tijdelijke) ontheffing krijgen. Volgend jaar zit haar eerste termijn van zes jaar erop, maar nu maakt Ausems al bekend niet door te gaan voor een tweede periode van zes jaar.

"Dat doet me pijn, want ik was heel graag doorgegaan. Maar het feit is dat ik niet in de gemeente Waalwijk woon. Dat is vanwege persoonlijke omstandigheden en ik ga ook nu nog niet verhuizen", zegt Ausems in een videoboodschap die ze woensdag deelt op Facebook.

Hou van gezin

"Dat betekent dat ik niet aan het woonplaatsvereiste voldoe en niet op kan gaan voor een tweede termijn als burgemeester. Hoeveel ik ook van Waalwijk, Sprang Capelle en Waspik hou, van alle inwoners, ondernemers en verenigingen: ik hou nog net iets meer van mijn gezin en kies nu voor mijn gezin."

Door nu aan te geven dat ze gaat stoppen, heeft de gemeenteraad voldoende tijd om een opvolger te zoeken van Ausems. "Mijn termijn loopt pas af in juli volgend jaar, maar je moet altijd een jaar van te voren opgeven of je op wilt gaan voor een nieuwe termijn zodat de gemeenteraad de tijd heeft om een proces voor te bereiden voor een nieuwe burgemeester."

Ausems sluit de video af met: "Ik ben er voorlopig nog, maar met pijn in het hart breng ik deze boodschap."