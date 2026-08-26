Zwemtocht Swim to Fight Cancer Breda alsnog op 30 augustus

Het zwemonderdeel van Swim to Fight Cancer Breda, dat eerder werd afgelast door slechte waterkwaliteit, gaat alsnog door. De deelnemers springen zondag 30 augustus bij De Kuil in Prinsenbeek het water in om geld op te halen voor kankeronderzoek.

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Vanwege de weersomstandigheden kon het zwemgedeelte van Swim to Fight Cancer Breda eerder niet doorgaan. De organisatie heeft nu besloten de zwemtocht alsnog te laten plaatsvinden. De nieuwe locatie, De Kuil in Prinsenbeek, biedt een veilige omgeving waar de waterkwaliteit geen probleem vormt.

De actie krijgt hierdoor een bijzonder vervolg. Deelnemers en supporters hebben nu meer tijd om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor het goede doel. Ook nieuwe deelnemers kunnen zich nog aanmelden. Het doel blijft om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker.

Unieke sfeer in Prinsenbeek

De keuze voor De Kuil is niet toevallig. Deze locatie straalt warmte en verbondenheid uit, precies wat past bij de missie van Swim to Fight Cancer. De enthousiaste medewerking van de mensen van De Kuil heeft de organisatie geholpen om de plannen snel rond te krijgen.

Naast het zwemmen zal zondag 30 augustus ook in het teken staan van ontmoeting en saamhorigheid. Er is muziek, eten en drinken, en er wordt stilgestaan bij de gezamenlijke prestaties van de deelnemers en de impact van het opgehaalde geld.

Inschrijvingen blijven geldig

Alle inschrijvingen en donaties blijven automatisch geldig voor de nieuwe editie. Deelnemers hoeven niets te doen om hun deelname te bevestigen. De organisatie benadrukt dat iedere ingezamelde euro bijdraagt aan het doel: meer onderzoek naar kanker.

Met deze nieuwe datum hoopt Swim to Fight Cancer Breda niet alleen het oorspronkelijke bedrag te overtreffen, maar ook een dag neer te zetten die deelnemers, vrijwilligers en supporters niet snel zullen vergeten.