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Brandweer weet erger te voorkomen bij schuurbrand in Beers

Vandaag om 22:40
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.

In een schuur achter een huis aan de Burgemeester van Raaijstraat in Beers is woensdagavond brand uitgebroken. De brandweer was snel ter plaatse en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het huis.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Bij de brand zijn zonnepanelen verbrand. Deeltjes daarvan zijn terechtgekomen op naastgelegen percelen.

Salvage zal ter plaatse komen om de schade op te nemen. Hoe groot deze is en wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend. 

  • Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
    Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
  • Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
  • Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
  • Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.

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