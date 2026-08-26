Brandweer weet erger te voorkomen bij schuurbrand in Beers

In een schuur achter een huis aan de Burgemeester van Raaijstraat in Beers is woensdagavond brand uitgebroken. De brandweer was snel ter plaatse en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het huis.

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Bij de brand zijn zonnepanelen verbrand. Deeltjes daarvan zijn terechtgekomen op naastgelegen percelen. Salvage zal ter plaatse komen om de schade op te nemen. Hoe groot deze is en wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend.