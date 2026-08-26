Droogte zorgt voor stoffige bermen in wijken

De langdurige droogte zorgt in veel wijken voor kurkdroog gras en stoffige bermen. Ondanks regen van vorige week blijft het neerslagtekort in onze regio hoog. Rivieren zoals de Maas en Rijn kampen met extreem lage waterstanden, terwijl de Mark minder last heeft door stuwen.

Gevonden voor jou

De droge zomer heeft een flinke impact op de natuur. Hoewel veel mensen genoten van het mooie weer, heeft de droogte gezorgd voor lage waterstanden in rivieren als de Maas, Rijn en IJssel. Op sommige plekken is de rivierbodem zichtbaar vanaf bruggen.

In de wijken zijn vooral de bermen getroffen. Het gras is kurkdroog en knispert onder de voeten. Door de hete wind waait het droge gras weg, waardoor stoffige plekken ontstaan. Regenval van vorige week heeft de bovenste bodemlaag iets opgefrist, maar het neerslagtekort van ongeveer 300 millimeter blijft zorgwekkend.

Rivier de Mark

De rivier de Mark heeft minder last van de droogte dankzij stuwen bij de Bieberg, die het waterpeil helpen stabiliseren. Toch is de droogte in onze regio duidelijk zichtbaar en voorlopig nog niet voorbij. De situatie benadrukt hoe kwetsbaar de natuur is tijdens langdurige periodes zonder regen.

Hoewel praktische tips voor waterbesparing bestaan, blijft het belangrijk om bewust om te gaan met de beschikbare middelen. Slim omgaan met watergebruik kan helpen om de natuur beter te ondersteunen in droge tijden.