Informatiepunten Katerdonk en Bezemsteel actief in Haagse Beemden

In de wijk Haagse Beemden zijn de informatiepunten Katerdonk en Bezemsteel actief. Hier kunnen bewoners terecht voor vragen over de wijk, ideeën en een praatje. Ook worden er wandelgroepen georganiseerd.

Gevonden voor jou

De wijk Haagse Beemden in Breda heeft sinds enkele jaren twee informatiepunten: Katerdonk en Bezemsteel. Bewoners kunnen hier terecht voor advies, informatie en ondersteuning bij ideeën voor de wijk. Daarnaast is het ook een plek voor een gezellig praatje of om informatie achter te laten over wat er speelt in de buurt.

Naast de informatiepunten zijn er twee wandelgroepen in de wijk. Woensdagochtend wordt er gewandeld vanaf Katerdonk en vrijdagmiddag vanaf Bezemsteel. De Bezemsteel is iedere werkdag geopend met mensen aanwezig van elf tot twee uur ’s middags en van twee tot vijf uur ’s middags. Op de Katerdonk kun je terecht op woensdagochtend van tien tot twaalf uur.

Wijkactiviteiten en ondersteuning

De activiteiten bij de informatiepunten worden begeleid door gastvrouwen en gastheren. Om alles soepel te laten verlopen, zijn de informatiepunten op zoek naar mensen die hierbij willen helpen. Daarnaast is er behoefte aan bestuursleden die de grote lijnen uitzetten, zoals het bedenken van interessante onderwerpen voor de wijk en het enthousiasmeren van bewoners.

Voor wie nieuwsgierig is naar wat er allemaal gebeurt bij de informatiepunten, is het mogelijk om vrijblijvend binnen te lopen. Het biedt een kans om kennis te maken en meer te weten te komen over de activiteiten en ondersteuning in de wijk.

Meer informatie over de wijk Haagse Beemden en de activiteiten van de informatiepunten kun je vinden op de website van Haagse Beemden Verbindt.