Van Osch Museum organiseert draaidag in Etten-Leur

Het van Osch Museum in Etten-Leur opent zaterdag 29 augustus zijn deuren voor een draaidag. Bezoekers kunnen historische stoommachines en dieselmotoren bewonderen. Een unieke kans om deze oude machines in actie te zien. De draaidag is van elf uur 's ochtends tot vier uur 's middags.

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Het van Osch Museum staat bekend om zijn indrukwekkende collectie industriële machines. Tijdens de draaidag worden onder andere stoommachines van 160 jaar oud en dieselmotoren van een eeuw oud tentoongesteld. Het museum streeft ernaar dat de machines zelfstandig kunnen draaien, waardoor de bezoekers een levende ervaring krijgen.

Een van de pronkstukken is een stoommachine die oorspronkelijk in de Mark Twain stond, een historische raderboot uit 1896. Deze boot werd in 1999 door brand verwoest in Amsterdam, maar de machine kon gelukkig worden gered. Dit bijzondere erfstuk is te bewonderen tijdens de draaidag.

Laatste draaidag in september

De draaidag van zaterdag is niet de enige kans om de collectie tot leven te zien komen. Op zaterdag 26 september organiseert het museum de laatste draaidag van dit jaar. Het museum benadrukt dat ouders verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun kinderen tijdens het bezoek.

Het van Osch Museum is gevestigd aan Achter de Molen 108 in Etten-Leur. Meer informatie over het museum is te vinden op hun website.