Enquête voor vernieuwde wijkgids Haagse Beemden

Inwoners van de Haagse Beemden kunnen hun mening geven over de vernieuwde wijkgids door een enquête in te vullen.

Gevonden voor jou

De wijkgids van de Haagse Beemden wordt vernieuwd en daarvoor is hulp van de bewoners hard nodig. Door het invullen van een enquête krijgen inwoners de kans om mee te denken over de inhoud en vormgeving van de gids.

De enquête is een initiatief om de wijkgids beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de bewoners. Het is een belangrijk middel om ideeën en suggesties vanuit de gemeenschap te verzamelen.

De Haagse Beemden, een wijk in Breda, streeft ernaar een praktische en informatieve gids te maken die iedereen in de wijk kan gebruiken. De input van inwoners speelt hierbij een centrale rol.

Het invullen van de enquête is eenvoudig en kan online worden gedaan. Bewoners kunnen hiermee bijdragen aan een gids die hen beter informeert en ondersteunt.